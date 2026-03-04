Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нейтрализацию баллистической ракеты, запущенной из Ирана, в воздушном пространстве Турции.

«В то время, когда наш регион переживает трудные дни, мы ни в коем случае не оставляем дело на волю случая. Как и в сегодняшнем инциденте, мы проводим тесные консультации с нашими союзниками по НАТО, принимаем все необходимые меры и незамедлительно осуществляем требуемое вмешательство. Мы также передаем наши предупреждения максимально ясно, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — сказал президент Турции на ифтаре с военнослужащими.

Сообщается, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пролетевшая через воздушное пространство Ирака и Сирии, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье после того, как было обнаружено её направление в сторону Турции.