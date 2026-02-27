Дональд Трамп подтвердил, что в апреле посетит Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что ждёт этой встречи, а также приезда Си Цзиньпина в США позже, в этом году: «Да, я посещу председателя Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет сюда позже. И я очень жду этой встречи. Нет, наши отношения с Китаем сейчас очень хорошие. И это, знаете ли, не имеет большого отношения к Китаю — то, что мы объявляем сегодня, но нет, мои отношения с председателем Си очень хорошие.». И от этой встречи Южный Кавказ ожидает прагматическую кооперацию между Пекином и Вашингтоном.

Южный Кавказ постепенно перестаёт быть просто локальной темой и превращается в заметный элемент более широкой евразийской трансформации. На фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем Южный Кавказ уже приобрел новый смысл. Сегодня Южный Кавказ уже не просто зона противостояния великих держав. Регион превращается в пространство, где страны могут активно создавать новые экономические возможности, развивать инфраструктуру и интегрироваться в глобальные торгово-транспортные цепочки. Надо отметить, что для Южного Кавказа важно, чтобы соперничество и конкуренция постепенно перестали быть источником угроз и стали стимулом для модернизации экономики, привлечения инвестиций и укрепления стратегической значимости региона на международной арене. Такой подход позволил бы странам региона не только реагировать на внешние вызовы, а превращать их в реальные возможности для развития и повышения собственного влияния в евразийской экономике.

Очевидно, что для Китая — Южный Кавказ прежде всего является важным звеном в обеспечении устойчивой связности Евразии. В рамках инициативы «Пояс и Путь» Пекин последовательно развивает сухопутные и морские маршруты, соединяющие Азию с Европой. На фоне геополитической турбулентности и осложнения северных логистических путей Транскаспийский маршрут стал особенно значимым. Южный Кавказ в этом контексте играет роль естественного моста между Центральной Азией, Каспийским регионом и Чёрным морем. В отличие от привычных геополитических схем влияния, китайский подход делает ставку на инфраструктурную интеграцию. Речь идёт о строительстве дорог, модернизации портов, развитии железных дорог и цифровых логистических платформ. Такой формат сотрудничества даёт странам региона возможность сохранять суверенитет, одновременно получая доступ к инвестициям и современным технологиям.

Грузия благодаря своему стратегическому положению имеет все шансы превратиться в важный логистический узел нового евразийского маршрута, соединяющего Центральную Азию, Каспийский регион и Европу. Порты, дороги и железнодорожные ветки страны способны стать эффективной точкой пересечения грузов и потоков, открывая новые возможности для торговли и транспортного бизнеса. Азербайджан сегодня во многом формирует экономическую динамику региона благодаря своему энергетическому потенциалу и выстроенной транспортной инфраструктуре. Через его территорию проходят ключевые маршруты поставок, связывающие Восток и Запад, Север и Юг. Это не просто география, а ежедневная работа портов, железных дорог, трубопроводов, это инвестиции, рабочие места и ощущение включённости в большие международные процессы. Именно поэтому Баку воспринимается как надёжный партнёр как для Европы, так и для Азии. И в этом контексте Зангезурский коридор рассматривается Азербайджаном не только как инфраструктурный проект, а как вопрос долгосрочной устойчивости и внутренней связности. Речь идёт о прямом сообщении между частями страны, о снижении уязвимостей, о предсказуемости логистики и экономических потоков. Для Азербайджана это элемент стабильности и возможности укрепить свою транспортную архитектуру, что одновременно создаст дополнительные условия для регионального взаимодействия.

Армения, в свою очередь, также находится в поисках новых экономических возможностей, стремясь диверсифицировать внешние связи и снизить зависимость от ограниченного круга партнёров. Включённость в новые транспортные инициативы могла бы стать для неё не только инструментом экономического развития, но и шагом к формированию более устойчивой и взаимосвязанной региональной среды. В конечном итоге речь идёт не только о коридорах и маршрутах, а о том, смогут ли страны Южного Кавказа превратить свою географию в источник предсказуемости, развития и взаимной выгоды.

Во всех трёх случаях китайская модель сотрудничества предлагает гибкий и прагматичный формат, поскольку она не требует жёсткой политической привязки, позволяет странам сохранять самостоятельность и одновременно использовать возможности для экономического роста и модернизации инфраструктуры. Такой подход создаёт пространство для взаимной выгоды и стимулирует регион к активной интеграции в новые глобальные цепочки.

Сегодня Южный Кавказ, как никогда, заинтересован и в ожидании того, что конкуренция США с Китаем в регионе будет проявляться в экономической плоскости. Южный Кавказ внимательно следит за тем, как эта конкуренция между США и Китаем поведет себя в регионе, и одновременно рассчитывает извлечь из неё практическую пользу. Для Вашингтона приоритетом остаётся развитие институтов, поддержка реформ и выстраивание устойчивых политических партнёрств. Пекин же делает ставку на торговлю, инвестиции и строительство инфраструктуры. При этом эти подходы вовсе не противоречат друг другу, и страны Южного Кавказа имеют уникальную возможность воспользоваться преимуществами обоих форматов. Особенно важно для региона сохранять многовекторность и умение одновременно сотрудничать с разными партнёрами, диверсифицировать экономические и политические связи, чтобы не зависеть от одного центра силы и максимально эффективно использовать открывающиеся глобальные возможности.

И как известно, особую роль в этом играет развитие Среднего коридора. Для Китая это способ повысить устойчивость экспортных маршрутов, снизить риски и обеспечить непрерывность поставок. Для стран Южного Кавказа Средний коридор дает возможность превратиться из периферии в активный транзитный центр, получающий доходы, инвестиции и технологический трансфер.

Важно отметить, что присутствие Китая в регионе не связано с военными обязательствами или требованием политической лояльности. Это создаёт более спокойную и комфортную среду для стран, которые стремятся сохранять стратегическую автономию. В условиях глобальной нестабильности и фрагментации мировой экономики именно такой прагматичный подход к экономическому сотрудничеству способен стать важным фактором стабильности и развития. Южный Кавказ сегодня стоит перед гораздо более сложным выбором, чем кажется на первый взгляд. Региону не приходится выбирать между Пекином и Вашингтоном как противоположными сторонами соперничества. Настоящая дилемма заключается в том, хочет ли Южный Кавказ оставаться пассивным объектом глобальной конкуренции или стать активным игроком, способным превращать интересы крупных держав в реальные преимущества для себя. В этом ключе сотрудничество с Китаем не должно восприниматься как альтернатива западным связям, а скорее, как важная часть комплексной стратегии диверсификации. Умение гибко сочетать разные направления партнерства, извлекать выгоду из инвестиций, технологий и инфраструктурных проектов позволяет странам региона не просто реагировать на внешние вызовы, а формировать собственную, самостоятельную позицию на карте евразийских процессов. Только такой подход превратит Южный Кавказ из зоны конкуренции в пространство возможностей, где каждая страна может использовать глобальные тенденции для укрепления своей экономической и политической устойчивости.

Если страны Южного Кавказа сумеют выстроить действительно сбалансированную модель взаимодействия, где стратегическое инфраструктурное партнёрство с Китаем гармонично дополняется институциональными и экономическими связями с Европой и США, регион сможет утвердиться как самостоятельный и значимый узел евразийской экономики. Такой подход позволит странам Кавказа не просто реагировать на внешние вызовы, но активно формировать собственные возможности, превращая потенциальные риски в преимущества. Именно здесь проходит тонкая грань между внешним геополитическим давлением и реальной геоэкономической возможностью. А умелое управление партнёрствами, инвестициями и логистикой превратит Южный Кавказ из зоны конкуренции в пространство стратегической инициативы, где каждая страна получает шанс укрепить свою экономическую стабильность, расширить влияние и повысить международную значимость.