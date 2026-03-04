С начала военной операции против Ирана США лишились военной техники почти на $2 млрд. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на отчеты и спутниковые снимки.

По данным агентства, в общей сложности Иран нанес США ущерб на сумму около $1,902 млрд. Американская сторона потеряла три истребителя F-15E в Кувейте, стоимость их замены оценивается примерно в $282 млн. Также вооруженные силы Ирана ударили по противоракетной системе THAAD на объекте в ОАЭ, отмечает Anadolu. Ущерб оценивается в $500 млн.

Самой крупной потерей для американской стороны стала радиолокационная система стоимостью $1,1 млрд, расположенная на базе в Катаре, пишет агентство. По его данным, система была поражена в первый день конфликта. Также Иран атаковал центр обеспечения Пятого флота ВМС США в Бахрейне — предположительно, уничтожены два терминала спутниковой связи и несколько зданий.