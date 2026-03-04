Война США и Израиля против Ирана имеет несколько измерений, и одно из наиболее значимых — экономическое, причём с последствиями глобального масштаба. Уже первые дни конфликта показали, что речь идёт не только о военном противостоянии на Ближнем Востоке, но и о серьёзном ударе по архитектуре мирового энергетического рынка. Достаточно отметить, что впервые в современной истории фактически оказался закрыт для нормального коммерческого судоходства Ормузский пролив — ключевая транспортная артерия мировой нефтяной торговли. Одновременно массированным ракетным ударам подвергается нефтегазовая инфраструктура арабских стран Персидского залива, а в дополнение к тому, что иранская нефть практически перестала поступать на мировые рынки, существенно ограничены поставки нефти и газа из других стран региона. Сообщается также о приостановке Катаром части операций по производству и экспорту СПГ — шаге, который ещё недавно казался практически невозможным для одного из крупнейших мировых поставщиков сжиженного газа.

Особенность текущего кризиса состоит в том, что он затрагивает сразу несколько уровней функционирования глобального энергетического рынка. Обычно геополитические кризисы влияют либо на добычу, либо на транспортировку энергоресурсов. В данном случае одновременно оказались под угрозой и производство, и логистика, и переработка углеводородов. Ормузский пролив является одним из главных «узких мест» мировой энергетики. Через него проходит значительная доля мирового экспорта нефти и существенные объёмы поставок сжиженного природного газа. По оценкам энергетических агентств, через этот маршрут ежедневно транспортируются десятки миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, а также крупные партии СПГ, направляющиеся прежде всего в страны Азии.

Закрытие или даже частичное ограничение движения через пролив оказывает немедленный психологический и экономический эффект на рынки. Уже первые сообщения о перебоях в поставках вызвали резкий рост цен на нефть. Однако краткосрочный скачок цен сам по себе не является главной проблемой. В мировой энергетике уже сложился механизм реакции на временные перебои. Он заключается в высвобождении стратегических резервов, увеличении добычи в других регионах, перераспределении потоков сырья и корректировка логистики.

Нынешняя ситуация отличается тем, что удар наносится не только по транспортному маршруту, но и по самой производственной инфраструктуре нефтегазовой отрасли региона. Иранские ракетные атаки направлены на хранилища, нефтеперерабатывающие мощности, экспортные терминалы и энергетические объекты стран Залива. Подобные объекты представляют собой сложные технологические комплексы, восстановление которых требует значительного времени, специализированного оборудования и огромных финансовых затрат. Даже частичное разрушение перерабатывающих мощностей или экспортных терминалов может на месяцы снизить объёмы поставок на мировой рынок.

Именно этот фактор способен превратить краткосрочный энергетический шок в более продолжительный структурный кризис. Если блокирование Ормузского пролива носит преимущественно логистический характер и может быть устранено военно-морскими операциями или дипломатическими договорённостями, то восстановление разрушенной инфраструктуры — это процесс значительно более длительный и сложный. Речь идёт не только о ремонте повреждённых объектов, но и о восстановлении всей цепочки поставок, начиная с добычи и хранения сырья, заканчивая его переработкой и экспортом.

Дополнительную напряжённость создаёт и то обстоятельство, что многие страны региона располагают ограниченными альтернативными маршрутами экспорта. Существующие трубопроводные обходы способны компенсировать лишь часть морских поставок. В результате даже временные ограничения движения через Ормуз автоматически сокращают доступные объёмы нефти и газа на мировом рынке.

Особенно чувствительным оказывается рынок природного газа. В отличие от нефти, поставки газа — особенно в форме СПГ — значительно сложнее перенаправить в короткие сроки. Глобальная торговля СПГ составляет около 550 млрд кубометров в год, однако значительная часть этих объёмов закреплена долгосрочными контрактами, а свободный спотовый рынок остаётся относительно ограниченным.

Дополнительную уязвимость создаёт высокая концентрация поставок. Так, Катар обеспечивает около 18–20 % мирового экспорта СПГ, поставляя на рынок порядка 77 млн тонн газа в год. При этом около 80–90 % катарского газа направляется в страны Азии, а подавляющая часть контрактов имеет долгосрочный характер.

В результате даже временные перебои в работе катарских терминалов или экспортной инфраструктуры способны резко сократить доступные объёмы на мировом рынке. В условиях, когда лишь небольшая доля поставок остаётся на спотовом рынке, европейские и азиатские потребители вынуждены конкурировать за ограниченное количество свободных партий топлива. Именно поэтому любые нарушения производства или экспорта катарского СПГ практически мгновенно отражаются на ценах в Европе и Азии.

В среднесрочной перспективе последствия кризиса будут зависеть от масштаба повреждений нефтегазовой инфраструктуры и продолжительности боевых действий. Если удары по энергетическим объектам стран Персидского залива окажутся ограниченными и их восстановление будет происходить относительно быстро, рынок сможет адаптироваться за счёт перераспределения потоков и использования резервных мощностей.

Однако в случае систематических атак на ключевые элементы энергетической инфраструктуры регион может на длительное время потерять часть экспортного потенциала. Это приведёт к устойчивому росту мировых цен на нефть и газ, усилению инфляционного давления на мировую экономику и ускорению процессов энергетической диверсификации в странах-импортёрах.

Таким образом, нынешний конфликт вокруг Ирана выходит далеко за рамки региональной войны. Он становится испытанием устойчивости всей мировой энергетической системы. Даже если морские маршруты будут относительно быстро разблокированы, последствия ударов по нефтегазовой инфраструктуре могут ещё долго определять динамику глобальных энергетических рынков и экономическую ситуацию во многих странах мира.

Именно в таком контексте особенно наглядно проявляется значение Азербайджана как одного из немногих относительно стабильных поставщиков энергоресурсов на европейский рынок. Поставки газа через Южный Газовый Коридор, проходящий вне зон основных ближневосточных конфликтов, становятся важным элементом диверсификации и устойчивости европейской энергетической системы.

В условиях, когда традиционные энергетические маршруты оказываются уязвимыми перед геополитическими потрясениями, значение таких альтернативных источников и транспортных коридоров объективно возрастает. Именно поэтому роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы постепенно выходит за рамки чисто коммерческого сотрудничества и приобретает всё более выраженный геостратегический характер.