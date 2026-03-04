Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.

«В первый день войны были атакованы два танкера, на второй день — несколько судов, которые США пытались направить через Ормузский пролив и поддерживали их. Судна, нарушившие правила Ирана при проходе через пролив, были поражены. С четвертого дня войны движение через Ормузский пролив полностью приостановлено. На третий день только два судна, действующие с разрешения и согласия Ирана как судна дружественных стран, получили разрешение на проход», — отметил представитель Ирана.