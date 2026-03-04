Разведывательные службы США следят за избранием нового верховного лидера Ирана, американская сторона считает, что пока преждевременно делать выводы относительно этого.

С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Конечно, мы тоже видели сообщения об этом», — сказала она, комментируя информацию СМИ об избрании новым высшим руководителем Ирана Моджтаба Хаменеи, сына погибшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. «И наши разведывательные службы внимательно следят за этим и выясняют это. Правда в том, что нам придется подождать и посмотреть, что будет», — добавила Ливитт.