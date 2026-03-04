Посольство США в Ираке выпустило настоятельную рекомендацию для всех американцев, находящихся в стране, покинуть Ирак при первой возможности или оставаться в укрытиях до безопасного момента.

«Гражданам США, находящимся в Ираке, настоятельно рекомендуется покинуть страну, как только они смогут это сделать, или укрыться на месте до тех пор, пока условия для отъезда не станут безопасными», – говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в X.

В посольстве также призвали граждан запасаться продуктами питания, водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.