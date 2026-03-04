Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию против крупного военного комплекса на востоке Тегерана, в котором находились несколько командных центров и подразделения внутренней безопасности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее данным, комплекс включал штаб-квартиры ключевых иранских силовых структур: Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), Дирекцию разведки, «Басидж», Силы Кудс, подразделения внутренней безопасности и кибервойска. Также в этом объекте функционировало подразделение, отвечающее за контроль за населением и подавление внутренних протестов.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что операция была проведена на основе точных данных израильской разведки и направлена на снижение военного потенциала Ирана.