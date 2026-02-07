Азербайджанский сумоист Гусейн Агаев принял участие в 16-м кубке Хакухо, который прошел в Токио.

Это первое участие азербайджанских спортсменов в одном из самых престижных турниров по сумо — кубке Хакухо. Агаев в возрастной категории 14-15 лет одержал победы в первых трех поединках над японскими и бразильскими соперниками и вышел в 1/16 финала. Однако на этом этапе он уступил одному из главных фаворитов турнира — другому японскому борцу, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Вице-президент Ассоциации японских боевых искусств и культуры Азербайджана Ульви Агамиров участвовал в турнире в качестве судьи. Уже третий год он является единственным иностранным арбитром на турнире Хакухо.

Отметим, что в последние годы возрос интерес к сумо в нашей стране. Согласно решению Международной федерации сумо, чемпионат мира по этому виду борьбы в октябре этого года впервые пройдет в Азербайджане.