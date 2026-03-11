Из ОАЭ продолжают приходить драматичные новости. По последним сообщениям, в районе международного аэропорта Дубая упали два иранских беспилотника. Есть пострадавшие. Местные власти ввели строгую ответственность за распространение съёмок попадания дронов — это, отмечают специалисты, стандартная процедура. Именно по таким съёмкам атакующая сторона нередко корректирует огонь. В том, что беспилотники — иранские, сомнений нет.

Это уже далеко не первая атака БПЛА по ОАЭ. Уже в первые дни войны Иран начал удары по американским базам, в том числе в странах Персидского залива. Однако ограничиваться базами как таковыми не стал. Иранские беспилотники били по аэропортам, жилым домам, отелям…

Показательно и другое. Напомним в который уже раз: в самом начале иранской войны ОАЭ стремились держаться в стороне от событий. Более того, Эмираты в последние годы явно претендовали на роль региональной Швейцарии. Прежде всего, ОАЭ — не только нефть и туризм. Это ещё и один из мировых финансовых центров. Более того, эта страна всё чаще становится местом важных дипломатических встреч и переговоров. Иран, что тем более показательно, тоже использовал и использует финансовые каналы ОАЭ. И такой резкий переход к инспирированию террористических заговоров и огню по гражданским целям Тегеран, прямо сказать, не красит. Не говоря о том, что удары по мусульманской стране во время священного месяца Рамадан, да ещё и на фоне постоянных апелляций властей ИРИ к мусульманской солидарности, тоже получают понятное прочтение. Впрочем, если быть до конца откровенными, задуматься о реальной степени следования лозунгам об «исламской солидарности» стоило бы ещё во время оккупации Арменией азербайджанских земель. Этнические чистки, ни оккупация, ни разрушение и осквернение мечетей не заставили тогда власти Ирана свернуть сотрудничество с Арменией.

Но теперь эксперты всё чаще задают насколько неожиданный, настолько же и логичный вопрос: вступят ли Объединённые Арабские Эмираты в войну против Ирана?

«Болтающий класс» американского образца в ОАЭ как бы не сформировался. Политическая информация отсюда поступает чаще всего уже в тот момент, когда решение принято. Да и вступление в войну — шаг, требующий серьёзной проработки. Однако Тегеран, будем реалистами, сделал для этого всё.

Наконец, дело даже не в том, что у ОАЭ к тому же территориальный спор с Ираном — за стратегически важные острова Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Нефтяные монархии Залива и так испытывают серьёзное беспокойство в связи с ростом военного потенциала и агрессивного поведения Ирана. Более того, как полагают многие эксперты, потепление отношений с Израилем в странах Залива во многом представляло собой именно дружбу против Тегерана. Иран не без оснований считали и считают здесь большей угрозой, чем «сионистов». К тому же речь идёт не только о прямых угрозах — в нефтяных монархиях, особенно в Саудовской Аравии, опять-таки не без причин опасаются, что Иран спровоцирует восстание местных шиитов. Тем более что на этот счёт имеется печальный опыт Бахрейна.

Теоретически, конечно, можно сколько угодно иронизировать по поводу военного потенциала ОАЭ. Но, во-первых, здесь важен прецедент — появление в составе антииранской коалиции мусульманской страны коренным образом изменит политическое прочтение войны. А во-вторых, если ОАЭ «пробьёт барьер», то к антииранской коалиции могут присоединиться и другие государства — прежде всего Катар и Кувейт, по чьим территориям тоже били иранские ракеты и беспилотники.

Есть и ещё одна сторона вопроса. До 1991 года нефтяные монархии Залива действительно были практически беззащитными в военном прочтении и полагались на помощь союзников. Но после иракской оккупации Кувейта здесь стали вкладывать серьёзные деньги в собственные силовые структуры. И самое главное — в конфликт вслед за монархиями могут вступить и их союзники. Так, как уже сообщал Minval Politika, Пакистан уже обещал поддержать в случае чего Саудовскую Аравию. А Пакистан, если кто забыл, — это весьма серьёзная держава в военном прочтении, вплоть до ракет и ядерного оружия.

Так или иначе, нет сомнений, что удары по соседним странам могут очень дорого обойтись Ирану. И самое главное — здесь уже призывы к поддержке единоверцев точно не сработают.