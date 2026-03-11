Cотрудничество с американскими партнерами на протяжении более трех десятилетий существенно способствовало развитию энергетического сектора Азербайджана. Как говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), об этом сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф на американо-азербайджанской торгово-деловой конференции в Вашингтоне, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

Мероприятие было посвящено развитию стратегического партнёрства между Азербайджаном и США, в том числе расширению экономического сотрудничества и укреплению торговых связей.

Р.Наджаф отметил, что американские компании были одними из первых партнеров Азербайджана в крупных нефтегазовых проектах, и прочная основа этого сотрудничества была заложена с подписанием «Контракта века».

«Глава компании подчеркнул, что за прошедшие годы продуктивное сотрудничество SOCAR с американскими компаниями расширилось на различные направления энергетического сектора, включая разведку и добычу, инженерные технологии, цифровые решения и инициативы в области устойчивого развития. В частности, он подчеркнул важность создания Центров обработки данных в связи с растущим применением искусственного интеллекта в бизнесе», — сообщили в SOCAR .

Кроме того, как следует из информации Госнефтекомпании, Наджаф обратил внимание на то, что Азербайджан осуществляет надёжные поставки природного газа в Европу через Южный газовый коридор, осуществляя важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

«Глава компании подчеркнул, что благодаря стратегическому географическому расположению, развитой инфраструктуре и многолетнему опыту успешного международного сотрудничества Азербайджан укрепляет свои позиции как региональный энергетический центр и важные ворота в Каспийский регион.

Он также отметил, что развитие региональной взаимосвязанности играет ключевую роль в формировании экономического сотрудничества и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте инициатива TRIPP открывает возможности для стимулирования торговли и повышения региональной интеграции», — говорится в сообщении SOCAR.