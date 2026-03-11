Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве становится сложнее вести информационную работу в странах СНГ из-за доминирования «вражеских социальных сетей».

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку]. Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — сказал он, выступая на конференции в Высшей школе экономики.