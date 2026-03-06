Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправится в Мадрид (Испания) проходить лечение после полученной травмы. Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба «Ан-Наср» Жорже Жезуш, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Криштиану отправится в Испанию, как и другие игроки, которые проходили лечение после травм. Его травма требует лечения в Мадриде у личного терапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде», — сказал Жезуш.

Тренер добавил, что после прохождения обследования выяснилось, что повреждение португальца оказалось серьезнее, чем ожидалось.