Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что после закрытого брифинга администрации президента США Дональда Трампа в Сенате по поводу войны в Персидском заливе он «напуган как никогда» из-за возможного развития конфликта.

«Я должен сказать, что после этого брифинга я напуган как никогда; нам, возможно, придется задействовать сухопутные войска. Войска США могут понадобиться для достижения целей, которые, похоже, есть у администрации. Но у нас не стало больше ясности в приоритетах – будь то уничтожение ядерного потенциала Ирана, уничтожение их ракет, изменение власти или прекращение их террористической деятельности», – сказал Блюменталь.

Близкий по смыслу комментарий после брифинга в Сенате дал и сенатор-демократ Крис Мерфи.

«Я только что вернулся с двухчасового закрытого брифинга по военной тематике. Это лишь подтвердило мое мнение о том, что ситуация абсолютно непоследовательна. Мы не сможем достичь ни одной из заявленных нами целей. На самом деле, у нас нет никакой возможности уничтожить их ядерную программу, потому что большая ее часть находится под землей, если только мы не начнем наземное вторжение, что будет еще более катастрофично и еще менее популярно», – сказал Мерфи.