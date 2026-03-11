Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг Ирана, заявил, что войну необходимо остановить, пока она не привела к масштабной эскалации.

По его словам, несмотря на возможность урегулировать проблемы за столом переговоров, из-за просчётов, ошибочных оценок и провокаций «кровожадной сети» регион вновь оказался окутан «запахом крови и пороха».

Эрдоган отметил, что в ходе боевых действий гибнут мирные жители.

«Мы с сожалением видим, что без какого-либо различия между женщинами, детьми, пожилыми людьми и гражданскими лицами целый народ, не несущий ответственности за происходящее, платит тяжёлую цену», — заявил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что войну необходимо остановить до того, как она разгорится ещё сильнее и охватит весь регион.

«Если дать шанс дипломатии, этого, безусловно, можно добиться», — добавил Эрдоган.