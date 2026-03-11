В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем — 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 55-60%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах есть вероятность небольших осадков, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем — 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от минус 3° до 2° выше нуля.