Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду вышел на очередную тренировку «Ан-Насра». Саудовский клуб опубликовал в соцсети Х фото португальца и других футболистов с занятия.

Ранее 3 марта The Sun сообщила, что прошлой ночью после атаки иранских беспилотников на посольство США в Эр-Рияде личный самолет Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде.

Роналду живет в столице Саудовской Аравии со своей невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. The Sun не уточняла, находились ли они на борту самолета.