В то время как министр обороны США Пит Хегсет заявляет о затяжной войне с Ираном, Тегеран подтвердил готовность биться на истощение. Уже в первую же неделю столь опасная эскалация на Ближнем Востоке способствовала перекрытию Ормузского пролива, через который проходит около пятой части всей мировой морской нефти. Удары по нефтяной инфраструктуре еще более сказались на мировом рынке нефти. Все это привело к резкому скачку цен на нефть. В том числе подорожала и азербайджанская марка. Сегодня цена одного барреля Azeri Light на мировом рынке составила $90,34. По итогам торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $87,94.

Напомним, что в госбюджете Азербайджана на текущий год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65. Нынешних нефтяных ставок в Азербайджане давно не видели. Минимальная стоимость Azeri Light была зафиксирована почти шесть лет назад, 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная пришлась на июль 2008 года, когда один баррель стоил $149,66. Уже сегодня аналитики предсказывают, что период роста цен на нефть будет длительным. При этом подобная тенденция может иметь как негативное влияние, так и принести Азербайджану дополнительные дивиденды.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли в комментарии для Minval Politika коснулся данной темы. По его словам, затяжной восходящий тренд цен на нефть возможен только в том случае, если военный конфликт между Ираном, США и Израилем будет долгосрочным. Это грозит мировой экономике как минимум рецессией. Рост цен на нефтепродукты в особенности скажется на экономике Китая, ЕС и т.д. В мировой экономике и без этого достаточно непростая ситуация.

«Если рост цен сохранится в разумных пределах, то для многих стран это будет не так проблематично. Хотя международные экономические институты ожидают всплеска до $210. Думаю, что подъем до $150 будет не критичен. Что касается Азербайджана, поскольку мы также являемся частью мировой экономики, то все это может также сказаться и на нас», — отметил экономист.

Он уверен, что подобный факт в целом положительно отразится на экономике страны. В совокупности это приведет к росту доходов Государственного нефтяного фонда, а также госбюджета.

По его словам, правительство должно максимально воспользоваться выдавшимся моментом, чтобы получить как можно больше прибыли. Однако есть и обратная сторона медали. Рост цен на энергоресурсы спровоцирует всплеск цен на товары на международном рынке. Соответственно в Азербайджане может вырасти цена на импортную продукцию. Но такая тенденция будет носить кратковременный характер. В качестве примера можно привести 2020 год, когда за год внезапно взлетели цены на продовольствие и затем стабилизировались, напомнил собеседник.

Кроме того, не исключается, что взлет цен на нефть может иметь кратковременный характер и по окончанию военного конфликта они вновь могут упасть. В этот момент перестройка и переход на альтернативную энергетику произойдет более ускоренными темпами, сказал Гарибли.

В свою очередь, экономист Натиг Джафарли отметил, что рост цен на нефть увеличивает валютные поступления в бюджет Азербайджана, однако одновременно усиливает инфляционные риски. По его словам, из-за конфликта в Персидском заливе выросли расходы на логистику и страхование грузов, что повышает стоимость импортных товаров. Поскольку Азербайджан во многом зависит от импорта, то это может привести к росту цен на продукты питания, одежду, технику и другие товары на внутреннем рынке.

«Если конфликт затянется еще на несколько месяцев, инфляционные ожидания правительства и Центрального банка могут не совпасть с реальностью. Фактическая инфляция, особенно на продукты питания, может оказаться значительно выше прогнозов. Это связано и с тем, что Азербайджан импортирует часть продовольствия, в том числе из Ирана, например, сливочное масло. С учетом возникших проблем с производством и логистикой, те товары, которые поступали в Азербайджан из Ирана, подорожают », — отметил эксперт.

По словам экономиста Джафарли, приемлемым коридором цен на нефть как для производителей, так и для потребителей является диапазон около $70–75 за баррель. Он отметил, что резкий рост котировок до $118 был связан с эскалацией конфликта в регионе и перекрытием Ормузского пролива, однако позже цены откатились примерно до $90. Эксперт считает, что если военная операция завершится в ближайшие недели и не произойдет дальнейшей эскалации, то во второй половине года цены могут стабилизироваться в более сбалансированном диапазоне. Кроме того, он добавил, что превышение цен на нефть и рост инфляции сильно угрожают снижением покупательной способности азербайджанского маната, а это не меньшая проблема, чем девальвация.

Рост инфляции спровоцирует цепную реакцию и уже на следующем этапе придется пересмотреть размер пенсий, социальных пособий и зарплат.