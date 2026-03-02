Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп обозначил условия, при которых он готов возглавить мадридский «Реал» предстоящим летом. Об этом сообщает издание Topskills Sports UK.

По информации источника, специалист рассчитывает на серьезное усиление состава. В частности, он настаивает на подписании двух центральных защитников и двух полузащитников.

Кроме того, Клопп выступает за возвращение в основной состав бразильского форварда Эндрика. При этом тренер дал понять, что не возражает против возможной продажи Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги.