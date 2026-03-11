Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Мы с обеспокоенностью следили за новостями об атаке беспилотными летательными аппаратами территории Азербайджана с территории Ирана и, как следствие, нарушении вашего воздушного пространства. Это явное нарушение принципов международного права и норм уважения суверенитета государств.

От имени руководства, правительства и народа Республики Судан выражаем нашу полную солидарность с братской Азербайджанской Республикой и поддерживаем все законные шаги, предпринятые Вами для защиты суверенитета, безопасности и стабильности Вашей страны.

Просим Всевышнего Аллаха защитить Азербайджанскую Республику, даровать ей безопасность и стабильность.

Выражаем Вашему превосходительству наше высочайшее почтение и уважение», — говорится в тексте послания.