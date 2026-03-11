Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности между Россией и Украиной, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют текущей ситуации.

Отвечая на вопрос ТАСС, остается ли Москва привержена тем соглашениям, Песков сказал: «Реальность вся изменилась».

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что основой возможного мирного урегулирования могут стать именно стамбульские договоренности. В Москве также допускали, что по мере изменения ситуации на фронте условия переговоров для Киева могут ужесточиться.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны США и Израиля с Ираном, из-за которой внимание Вашингтона частично сместилось с украинского направления. Переговоры между Россией, Украиной и США остаются отложенными.