Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал Азербайджан ключевым партнером ЕС. Об этом говорится в публикации, которую он разместил в соцсети Х.
«Сегодня в Баку. С нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Азербайджан является ключевым партнёром для Европейского союза.
За последний год мы придали новый импульс нашим отношениям.
Намерены и дальше углублять сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта.
Также мы обсудим последние события на фоне стремительно меняющейся геополитической ситуации», — говорится в тексте публикации.
Свой пост в Х Кошта сопроводил фотографией исторического центра Баку.
In Baku 🇦🇿 today, looking forward to meeting @presidentaz Ilham Aliyev.
Azerbaijan is a key partner for the EU.
Over the past year, we have re-energised our relationship.
We are committed to further deepening our relationship on security, energy, digital and transport.
We… pic.twitter.com/tm2Zjwe1xE
— António Costa (@eucopresident) March 11, 2026