11 марта президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Путин выразил благодарность главе нашего государства за оперативную помощь, оказанную при эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран, а также за создание условий для транзита через территорию Азербайджана гуманитарной помощи, направленной Россией в Иран.

В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения военных действий на Ближнем Востоке и урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. В соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Азербайджаном и Россией в различных сферах.