В рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) пройдет международная конференция «Борьба против транснациональных репрессий правительства Индии: сопротивление сикхов и ООН».

В мероприятии примут участие представители сикхской диаспоры из Канады, Великобритании, Австралии и США, а также лица, заявляющие о преследовании со стороны индийских властей.

На конференции планируется обсудить политику Индии в отношении этнических меньшинств и случаи давления на сикхских активистов за рубежом. Участники также намерены привлечь внимание международных организаций и структур ООН к этой проблеме.

После конференции в Женевском пресс-клубе состоится презентация совместного доклада, подготовленного БИГ и Сикхской федерацией.