По состоянию на 11 марта 2026 года опубликованы данные о погибших и раненых в результате атак США, Израиля и Ирана в регионе.

Иран: 1 255 погибших, 12 000 раненых;

Ливан: 570 погибших, 1 444 раненых;

Израиль: 13 погибших, около 2 000 раненых;

Ирак: 15 погибших, десятки раненых;

Иордания: 14 раненых;

Кувейт: 6 погибших, десятки раненых;

Бахрейн: 2 погибших, десятки раненых;

Саудовская Аравия: 2 погибших, 12 раненых;

ОАЭ: 6 погибших, 122 раненых;

Катар: 16 раненых;

Оман: 1 погибший, 5 раненых;

Военные США: 8 погибших, 140–150 раненых.