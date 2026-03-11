По состоянию на 11 марта 2026 года опубликованы данные о погибших и раненых в результате атак США, Израиля и Ирана в регионе.
Иран: 1 255 погибших, 12 000 раненых;
Ливан: 570 погибших, 1 444 раненых;
Израиль: 13 погибших, около 2 000 раненых;
Ирак: 15 погибших, десятки раненых;
Иордания: 14 раненых;
Кувейт: 6 погибших, десятки раненых;
Бахрейн: 2 погибших, десятки раненых;
Саудовская Аравия: 2 погибших, 12 раненых;
ОАЭ: 6 погибших, 122 раненых;
Катар: 16 раненых;
Оман: 1 погибший, 5 раненых;
Военные США: 8 погибших, 140–150 раненых.