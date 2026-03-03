Международный паралимпийский комитет запретил украинским спортсменам выступать на Паралимпиаде-2026 в Италии в форме с изображением карты Украины. Об этом 2 марта заявил глава Национальный паралимпийский комитет Украины Валерий Сушкевич.

По его словам, подготовленную парадную форму признали «политической» и не допустили к использованию. В итоге украинской стороне пришлось срочно изготовить новый комплект и доставить его в Италию, где уже находится команда.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко раскритиковал решение, заявив о двойных стандартах. Он отметил, что российской сборной разрешено выступать с флагом и гимном.

Сборная России примет участие в Играх с национальной символикой впервые с 2014 года. В знак протеста украинская команда намерена бойкотировать церемонию открытия.

XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милан и Кортина-д’Ампеццо.