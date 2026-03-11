Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Так, с 8:00 28 февраля до 10:00 11 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 2 168 человек.

В частности, среди эвакуированных 633 гражданина Китая, 383 – Азербайджана, 293 – России, 174 – Таджикистана, 137 – Пакистана, 57 – Омана, 44 – Италии, 32 – Индонезии, 29 – Ирана, 26 – Испании, 25 – Алжира, 18 – Саудовской Аравии, 17 – Японии, 16 – Франции, 16 – Германии, 13 – Грузии, 12 – Узбекистана, 12 – Венгрии, 12 – Польши, 11 – Мексики, 10 – Нигерии, 10 – Беларуси, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, девять – Великобритании, девять – Канады, восемь – Бразилии и восемь – Казахстана.

В списке также по шесть граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по пять — Сербии, Швейцарии, Чехии, Афганистана, Австрии и Индии; по четыре гражданина Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов; по три — Катара, Филиппин, Хорватии и Дании; по два гражданина Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении.

Также по одному гражданину эвакуированы из Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Австралии и Белиза.