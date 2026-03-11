В Азербайджане будет создана региональная инфраструктура искусственного интеллекта. Как сообщает АПА, об этом сказал замминистра цифрового развития и транспорта республики Самеддин Асадов на общественных слушаниях на тему «Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы», организованных Комитетом Милли Меджлиса по аграрной политике.

С.Асадов отметил, что второе ключевое направление «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы» связано с данными и инфраструктурой: «На первом этапе в стране уже создана инфраструктура на основе графических чипсетов компании Nvidia. Компания Azintelecom, входящая в состав AZCON Holding, в ноябре прошлого года ввела в эксплуатацию суперкомпьютерный центр, состоящий из графических чипсетов. Этот центр, включающий 32 графических чипсета, сегодня оказывает государственным структурам и представителям частного сектора услуги по разработке и развитию моделей искусственного интеллекта, а также по их применению», — сказал он.

Вместе с тем С.Асадов подчеркнул, что 32 чипсета недостаточно для Азербайджана.

«Министерство экономики также работает в этом направлении, они тоже создают новые суперкомпьютеры. Мы уверены, что в ближайшем будущем их мощности должны многократно увеличиться. Президент Ильхам Алиев поставил задачу превратить Азербайджан в региональный центр в сфере искусственного интеллекта и инфраструктуры. Мы уже начали переговоры с ведущими мировыми компаниями-гиперскейлерами, такими как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. В последние годы наблюдается тенденция, что эти компании сами уже не строят дата-центры. Появился новый список компаний, занимающихся строительством дата-центров — это так называемые Neo Cloud, то есть новые облачные компании. Мы вместе с Министерством экономики начали переговоры с этими компаниями. Надеемся, что в ближайшем будущем в нашей стране будет создана крупнейшая инфраструктура искусственного интеллекта не только на национальном, но и на региональном уровне», — отметил он.