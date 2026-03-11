Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически навязал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные иранские источники.

По их словам, военные считают его «более покладистой версией своего отца и рассчитывают», что он «поддержит их жёсткую политическую линию». С началом войны влияние КСИР ещё больше усилилось, и сопротивление части политических и религиозных деятелей было быстро преодолено.

Источники также отмечают, что к вечеру вторника, спустя почти 48 часов после избрания, Хаменеи всё ещё не выступил с публичным заявлением, несмотря на то что война уже унесла жизни более тысячи иранцев.

По мнению некоторых собеседников агентства, усиление роли КСИР может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутреннего давления в стране. Некоторые опасаются, что Иран может фактически превратиться в военное государство.