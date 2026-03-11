В Хатаинском районе Баку начался демонтаж железнодорожной линии, проходящей вдоль проспекта 8 Ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что промышленная ветка, ранее обслуживавшая нефтяную отрасль, в последние годы не использовалась.

В Службе водоснабжения крупных городов ADSEA сообщили, что демонтаж связан со строительством прибрежного коллектора. Проект протянется от района возле Deniz Mall до существующей насосной станции в районе «Наргиля».

Коллектор протяжённостью 9,8 км строится методом микротоннелирования из железобетонных труб диаметром 2 метра. Большая часть работ уже выполнена, завершить проект планируется в 2028 году.