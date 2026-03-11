Генконсульство России в иранском Исфахане было повреждено во время атаки на расположенную рядом администрацию губернатора провинции. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Жертв и серьёзных травм нет.

Захарова потребовала от всех сторон соблюдать неприкосновенность дипломатических миссий и отметила, что нападения на диппредставительства нарушают Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.