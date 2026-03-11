Госсекретарь США Марко Рубио появился на публике в слишком больших туфлях, которые для него выбрал Дональд Трамп, не угадав размер.

Как пишет The Times, Трамп дарит союзникам классические туфли Florsheim стоимостью около $145, используя их как символический жест для укрепления лояльности и единства в своем окружении.

«Они есть у всех парней», — рассказала одна сотрудница Белого дома. По словам другой, «все боятся их не носить».

Один из членов кабинета пожаловался, что ему пришлось заменить свои туфли Louis Vuitton на более недорогую американскую марку.