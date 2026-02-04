Создатель Microsoft Билл Гейтс принес публичные извинения за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, назвав их ошибкой. В интервью телеканалу Nine News он заявил, что сожалеет о каждой минуте, проведённой с Эпштейном, и признал, что был «глуп», согласившись на это общение.

По словам Гейтса, он контактировал с Эпштейном из-за его обещаний привлечь состоятельных людей к финансированию проектов в сфере глобального здравоохранения. При этом предприниматель подчеркнул, что никогда не бывал на острове Эпштейна и не был причастен к его преступлениям.

Заявление прозвучало на фоне публикации новой партии документов по делу Эпштейна, обнародованных Минюстом США 30 января.

В одном из писем от 2013 года, отправленных финансистом самому себе, миллиардер критикует Гейтса и утверждает, что тот заразился венерической болезнью после встречи с «русскими девушками» и теперь просит предоставить ему антибиотики для тайного лечения своей тогдашней супруги Мелинды.