Руководство Верховной рады Украины внесло проект нового Гражданского кодекса, в котором предлагается изменить порядок определения брачного возраста. Документ представили спикер парламента Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и другие депутаты.

Согласно статье 1478 «Право на брак», общий брачный возраст для женщин и мужчин устанавливается на уровне 18 лет. Вместе с тем предусматривается возможность его снижения по решению суда: до 16 лет — по заявлению лица, если это отвечает его интересам, и до 14 лет — в случае беременности девушки или рождения ребёнка.

В проекте подчёркивается, что разрешение на брак в возрасте 14 или 16 лет может быть предоставлено исключительно судом и не носит автоматического характера.