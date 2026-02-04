Текст новой Конституции Армении будет готов в течение ближайших шести месяцев. Об этом на пресс-конференции в среду заявила министр юстиции Армении Србуи Галян.

По её словам, окончательное подведение итогов работы запланировано на март, и сроки не будут пересмотрены. «В марте будут подведены итоги нашей работы. Мы не будем отклоняться от ранее установленных сроков. К этому времени у нас будет готов текст, который мы опубликуем», — подчеркнула министр.

Галян также отметила, что финализация текста новой Конституции остаётся одним из приоритетных направлений деятельности министерства.