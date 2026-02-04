Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили наиболее актуальные международные вопросы, «особенно сейчас, когда в ряде регионов наметилась взрывоопасная ситуация», сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«При обсуждении внешнеполитической проблематики они отметили важность сотрудничества стран на международных площадках», — рассказал Ушаков.

Позиция России и Китая по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают, отметил помощник президента.

Ушаков также добавил, что Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине года, президент РФ принял приглашение.