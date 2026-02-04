Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $800 млрд, сообщает Forbes.

Это случилось после того, как его космическая компания SpaceX приобрела принадлежащую Маску фирму xAI. По оценке издания, сделка принесла бизнесмену дополнительный капитал в $84 млрд, и его общее состояние достигло рекордных $852 млрд.

Маск значительно обгоняет остальных участников рейтинга миллиардеров. На втором месте находится сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием $281 млрд — разрыв между ними составляет $578 млрд.

За последние месяцы состояние Маска несколько раз достигало исторических отметок. В октябре он стал первым человеком с капиталом $500 млрд после ухода из DOGE и резкого роста акций Tesla. 15 декабря его состояние превысило $600 млрд, а чуть больше месяца назад, 20 декабря, Маск впервые преодолел планку в $700 млрд.