Ситуация вокруг Ирана характеризуется крайним обострением, вызывающим серьезную обеспокоенность у стран региона. Основными факторами напряженности стали масштабные внутренние протесты, угроза прямого военного столкновения с США и неопределенность относительно иранской ядерной программы. Известно, что на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану. Глава азербайджанского государства выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе, отметив готовность Азербайджана внести вклад в снижение напряжённости. Алиев подчеркнул, что выступает за решение подобных вопросов путём переговоров и взаимопонимания.

В связи с последними событиями вокруг Ирана Minval Politika обратилcя с вопросами к политологу, депутату Милли Меджлиса Расиму Мусабекову.

По его словам, указание в сообщении канцелярии главы азербайджанского лидера на то, что телефонный разговор Алиева с Пезешкианом состоялся именно по инициативе президента Азербайджана, не вызывает удивления, поскольку он действительно обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг Ирана.

«Это соседнее и не чужое для нас государство. Все процессы, которые могут затронуть Иран в очень опасной форме, конечно, проецируются на его соседей, и выражать обеспокоенность и желание получить информацию из первых рук, продемонстрировав поддержку и солидарность, предложив помощь, – это нормально для соседствующих и родственных стран», — сказал политолог.

Говоря о том, какой вклад может внести Баку в разрешение данной ситуации, депутат отметил: «Вклад Азербайджана в то, чтобы разрядилась ситуация вокруг Ирана, конечно, заключается в дипломатической форме. Известно, что наиболее активно посреднические усилия прилагают Турция, Египет с тем, чтобы предотвратить масштабную военную операцию США против Ирана, — предлагается осуществить диалог. Спецпосланник американского президента Уиткофф вместе с министром иностранных дел Ирана Арагчи могут встретится в Стамбуле, но могут и в Баку, который ничем не хуже Стамбула».

Мусабеков считает, что для президента Ирана важно было услышать из уст Ильхама Алиева заявление о том, что азербайджанская территории не будет предоставлена для того, чтобы нанести какой-то ущерб Ирану.

«Какие-то другие вопросы могут быть тоже – конечно же, нас беспокоят транспортные коммуникации через Иран, поскольку значительная часть нашей торговли, транспортировка грузов идет через иранский порт. Сейчас, возможно, иранский порт заблокирован или же транспортные компании предпочитают обходить как место разгрузки иранские порты. Тут нужно думать, как решать эти вопросы и обеспокоенность азербайджанского руководства ситуацией с Ираном обоснована. Мы должны быть осведомлены о том, как ситуация может развернуться для того, чтобы находить выход из этой ситуации», — сказал парламентарий.

Касаясь реакции Вашингтона на заявление Алиева о готовности поддержать переговоры, собеседник отметил, что в США оценят предложение Азербайджана, «а использовать ли бакинскую площадку для встреч или нет, будет зависеть от решения сторон».

«Главное, чтобы они согласились вести диалог, а выбор площадки – не такой принципиальный вопрос. Надо решать, не доводя дело до военного столкновения. Думаю, что в Вашингтоне и звонок президента Азербайджана, и наше предложение адекватно воспринят», — добавил он.

Комментируя вероятность удара США по Ирану в течение 48 часов, Мусабеков сказал: «Это для людей, которые используют подобного рода тревожные и опасные события для игры и ставок. Известно, что уже несколько миллионов некоторые люди проиграли. Существует даже сайт, на котором принимаются ставки, где следует указать срок, в течение которого будет нанесен удар по Ирану. Это безнравственно. Сейчас важно другое — чтобы вопрос удалось разрешить без применения военной силы».

«Есть сведения о выпущенной с территории Ирана ракеты в направлении американского авианосца. Тут же военное командование Ирана связалось с американским и сообщило, что это был несанкционированный запуск, и что это не основание для ответа. Сдержанность проявили и США, хотя могли бы использовать как повод. И это правильно», — указал Мусабеков.

Кроме того, депутат прокомментировал значительное усиление военной группировки США на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможным ударам по Ирану.

«Очевидно для всех, что американцы потратили миллиарды долларов за многие тысячи километров, собрали рядом с Ираном свою армаду не для того, чтобы просто погрозить Ирану пальчиком. Ситуация очень опасная и для того, чтобы опасность нейтрализовать, нужны чрезвычайно серьезные, обдуманные действия со стороны иранского руководства и США. Удастся ли проявить сдержанность и выполнить требования, касающиеся в первую очередь иранской ядерной программы, когда просто словами отделаться нельзя и демагогические делать заявления о том, что если Ирану нельзя, то почему можно другим?.. А ведь Иран демонстрирует экспансионистское поведение, заявляет, что существование Израиля как государства несовместимо с возвращением скрытого имама Мехди. Когда ты существуешь в такой идеологии и концентрируешь на нее ресурсы государства, в том числе реализуешь ядерную и ракетную программу, понятно, что это неприемлемо ни в целом для мира, ни для соседей Ирана», — сказал политолог.

Эксперт уверен, что в этом вопросе нужно искать развязку, в противном случае Иран ждут очень серьезные неприятности.

Кроме того, Мусабеков коснулся проблем, с которыми может столкнуться Азербайджан в случае эскалации.

«Когда непосредственно примыкающее к твоим границам государство ведет войну, всегда как минимум создается неприятная ситуация. Несмотря на то, что Россия ведет войну с Украиной в отдалении от наших границ, но мы видели, как ракеты попадают по объектам в Каспийском бассейне. Так или иначе, известно, что азербайджанцы принимают участие в военных действиях как на стороне Украины, так и на стороны России. Мы как миролюбивое государство заинтересованы в том, чтобы и у соседей вдоль наших границ был мир. Ну и риски конкретные есть – это война, которая не знает границ и может «выплеснуться» за пределы, о чем говорил и первый замглавы Ирана во время своего визита в Азербайджан», — напомнил Мусабеков, выразив при этом уверенность в том, что Азербайджан не позволит тому случиться.

«У нас и соответствующая подготовка есть, и мы во всеоружии готовы подобные риски встречать. Тем не менее это очень неприятные вещи», — добавил эксперт.

«Когда летают туда-сюда ракеты, нет никакой гарантии, что одна не может сбиться с курса и залететь не туда, куда ей было положено. Кроме того, есть и экологические риски, также могут появиться беженцы. Думаю, что все эти угрозы взвешиваются и готовятся их нейтрализовать», — отметил он.

Политолог предположил, что часть рисков заключается в том, что могут быть парализованы транспортные коммуникации через Иран: «Думаю, что обходные возможности обсуждаются».

«Считаю, что с учетом того, что мы открыли транзит в Армению, из Нахчывана могут проезжать автомобили и автобусы. Кроме того, по определенному сценарию ведет подготовку и МЧС, готовится и Красный полумесяц для помощи беженцам. Надо быть готовым, чтобы неожиданности не застали врасплох», — сказал собеседник.

Эксперт все же отметил, что вопреки утверждениям о том, что ситуация достаточно серьезная и вероятность того, что она перейдет в военную плоскость высокая, переговоры не исключается.

«Достаточно будет того, чтобы 87-летний верховный лидер Ирана, который, как говорят, очень серьезно болен, и уже 35 лет находится у власти, заявил о том, что он уже от руководства и политики отстраняется и переезжает в Кум, а также не вмешивается в текущие политические и административные вопросы, Лучше бы он осуществлял свое духовное лидерство в качестве аятоллы, а не фактического главы государства, дав возможность и президенту Пезешкиану, и правительству развязывать эти сложные узлы. Сам Хаменени выдвигает совершенно не переговорные условия. А при таком подходе дипломатической развязки нет, что означает, что Иран будет воевать. Не думаю, что это будет на пользу Ирану и как государству, и как социуму. Риски того, что военные действия могут случиться в очень короткие сроки, достаточно высоки», — заключил Мусабеков.