Резкое падение курса биткоина спровоцировало масштабный обвал всего крипторынка, в результате которого за неделю было потеряно почти 500 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным CoinGecko, с 29 января совокупная капитализация рынка криптовалют сократилась на 467,6 млрд долларов. Во вторник биткоин опустился до минимального уровня с момента переизбрания Дональда Трампа и прихода к власти администрации, считавшейся более благожелательной к цифровым активам.

Происходящее усилило сомнения в статусе биткоина как «цифрового золота»: на фоне геополитической нестабильности он не смог выступить в роли защитного актива. Инвестор Майкл Берри заявил, что биткоин продемонстрировал сугубо спекулятивную природу и не подтвердил способность служить инструментом хеджирования, сопоставимым с драгоценными металлами.