В США обнаружены крупные запасы лития стоимостью более $2 трлн. Речь идёт о залежах в геологической формации Смековер на юго-западе штата Арканзас, объём которых оценивается примерно в 19 млн тонн, сообщили в MIT со ссылкой на Геологическую службу США.

Освоение ресурсов станет возможным благодаря технологии Direct Lithium Extraction, разработанной компанией Standard Lithium. Начало промышленной добычи ожидается к 2028 году. Метод считается более экологичным и позволяет возвращать очищенные рассолы обратно под землю.

Литий является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей, электроники и военной техники. По оценкам специалистов, обнаруженных запасов достаточно, чтобы в несколько раз перекрыть мировой спрос на электромобили до 2030 года.

Проект поддержан федеральным грантом в $225 млн и должен существенно снизить зависимость США от импорта лития, прежде всего из Китая, который контролирует до 70% мировых поставок.