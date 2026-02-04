Администрация президента США Дональда Трампа приняла просьбу Ирана о переносе переговоров, запланированных на 6 февраля, из Турции в Оман. Об этом сообщил источник в арабских странах ресурсу Axios.

По его словам, решение принято после консультаций между сторонами, при этом формат и повестка встречи остаются неизменными. Переговоры рассматриваются как попытка снизить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Обсуждение возможного участия представителей других арабских и мусульманских стран продолжается. Оман, как и ранее, выступает в роли нейтрального посредника.