Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» не смог оформить переход чемпиона мира 2018 года, полузащитника Н’Голо Канте из-за ошибки в документации со стороны саудовского «Аль-Иттихад».

Об этом сообщила пресс-служба стамбульского клуба в социальной сети Х.

«Документы, связанные с регистрацией трансфера, корректно и в полном объеме загружены в систему в установленные сроки (стороной «Фенербахче»). Однако из-за некорректного ввода соответствующей информации в систему TMS клубом-соперником сделки не могли быть завершены в течение периода регистрации трансферов независимо от нашего клуба», — написано в сообщении.

«Фенербахче» и «Аль-Иттихад» должны были провести трансфер между игроками Канте и Юссуфом Эн-Несири.