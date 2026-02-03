Армения рассматривает возможность синхронизации своих энергосистем со всеми соседями — Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. В Ереване уверены, что Тегеран не возражает против такого шага, заявил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.

По словам министра, технических препятствий для синхронизации на данный момент нет, однако конкретные сроки реализации проекта пока не определены. Он также отметил, что в 2025 году посетил Турцию и провёл встречу с местным министром, курирующим энергетическую сферу.

«Синхронизация энергосистем — это приоритет и коммерчески важный проект. Объединённые сети повышают стабильность и устойчивость всей энергосистемы», — подчеркнул Худатян.