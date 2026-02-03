В Кремле заявили, что не располагают информацией об отказе Индии от закупок российской нефти, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

«До сих пор каких-либо заявлений из Дели на этот счёт мы не слышали», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок российской нефти в Индию.

Накануне Трамп написал в Truth Social, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре якобы пообещал отказаться от российской нефти и перейти на закупки сырья у США и Венесуэлы.

В последние месяцы Трамп неоднократно заявлял о готовности Индии сократить импорт российской нефти. В прошлом году Вашингтон повысил пошлины для индийских товаров до 25%.

По словам американского президента, теперь США намерены снизить взаимный тариф с 25% до 18%, а Индия дополнительно закупит американские товары на сумму более 500 млрд долларов.