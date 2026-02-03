Цены на драгоценные металлы частично восстановились после резкого обвала, последовавшего за обновлением исторических максимумов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на торговые данные, золото вернулось выше отметки $4900 за унцию, серебро подорожало до $87.

Спотовая цена золота выросла на 6,2% и на пике достигла $4947,75 за унцию. Серебро прибавило около 11%, поднявшись до $87,88. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 6,5%, до $4955,6 за унцию, контракты на серебро — на 13,4%, до $87,3.

Ранее, с 30 января, золото подешевело примерно на 13% за несколько дней. Обвал был связан с укреплением доллара США после решения президента Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы ФРС. К 2 февраля цена золота оставалась на 17% ниже исторического максимума, зафиксированного 29 января на уровне $5595,47 за унцию.

Аналитики считают коррекцию временной и ожидают дальнейший умеренный рост цен с учётом фундаментальных факторов.