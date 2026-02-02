Состоялась встреча с участием вице-президентов SOCAR Анара Мамедова и Бабека Гусейнова и президента Yokogawa Europe B.V., вице-президента Yokogawa Electric Corporation и регионального главного исполнительного директора по Европе, России и СНГ Сейты Хагихары.

На встрече были отмечены шаги, предпринятые в направлении реализации соглашений, достигнутых в рамках 12-го совместного заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Японии в сентябре прошлого года.

В ходе беседы стороны рассмотрели сферы взаимного интереса SOCAR и Yokogawa Europe B.V. в энергетическом секторе, включая возможность совместной деятельности в секторах переработки и сбыта.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании для изучения потенциальных возможностей сотрудничества.