Положение о полном и неограниченном запрете на поставки газа из России предполагает, что Азербайджану и Турции придется доказывать не российское происхождение поставляемого в ЕС газа через одну из компрессорных станций на болгарской границе. Это следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза».

Регламент ЕС EU/261/2026 принят 26 января 2026 года и опубликован в «Официальном журнале ЕС» 2 февраля 2026. В тексте предусмотрено, что все импортные объемы газа (кроме явно российского) должны подтверждать своё происхождение при ввозе, чтобы избежать обхода запрета. Импорт «не российского» газа требует предоставления доказательств происхождения как части процедуры предварительного разрешения до пересечения границы ЕС (например, на пограничных пунктах, таких как «Strandzha 1» на болгарско-турецкой границе).

Точка сдачи газа «Странджа — 1 / Малкочлар» находится на границе Турции и Болгарии. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2025 году через нее в сторону Болгарии было поставлено 1,9 млрд куб. м газа. Рядом с ней располагается еще одна компрессорная станция — «Странджа-2 / Малкочлар», которая является сухопутным продолжением морской части газопровода «Турецкий поток» из России.

«Соединительный пункт «Странджа-1″ соединяет Европейский союз с трубопроводной системой, которая транспортирует не только газ из Азербайджана или Турции, но и значительные объемы газа из Российской Федерации. Поэтому следует потребовать предоставления недвусмысленных доказательств, подтверждающих, что страна производства не является Российской Федерацией, и властям должно быть предоставлено достаточное время для проверки», — отмечается в регламенте 2026/261 Европарламента и Совета ЕС.

Согласно документу, газ, импортируемый в ЕС через данный пункт, автоматически признается полученным или экспортируемым из России, «если только уполномоченным органам не будут предоставлены однозначные доказательства того, что страной производства природного газа не является Российская Федерация, не позднее чем за 7 рабочих дней до ввоза этого газа на таможенную территорию ЕС».