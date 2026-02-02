В 2025 году потребление пива в Германии достигло минимального уровня с 1993 года, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

Снижение фиксировалось на основе данных о продажах, учитывающих только продукцию немецких пивоварен и пивных складов. В статистику не вошли безалкогольное пиво, солодовые напитки и пиво, импортированное из стран, не входящих в Евросоюз.

«Объем продаж пива снизился на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом — на 497,1 миллиона литров — и составил около 7,8 миллиарда литров. Это самое резкое падение с момента начала ведения статистики в 1993 году, и впервые продажи опустились ниже отметки в 8 миллиардов литров», — отметили в Destatis.