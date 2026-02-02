Армения должна выбрать партнера и технологии для строительства новой атомной электростанции. Как заявил на днях армянский премьер-министр Никол Пашинян, Ереван ведет переговоры с Россией, США, Францией, Китаем и Южной Кореей. Кроме того, по словам главы правительства Армении, «было бы верно, если бы энергетическая система Армении присоединилась к системам Азербайджана и Турции».

В беседе с Minval Politika армянский эксперт, политолог, глава Центра изучения политики безопасности Арег Кочинян рассказал, с каким государством, вероятнее всего, Ереван заключит сделку на фоне усложняющихся отношений с Россией и возрастающей роли США в регионе Южного Кавказа.

Политолог обратил внимание на то, что строительство атомной станции — это не только технологический и технический выбор, а также политический и геополитический, «поскольку это проект, который будет использоваться на протяжении порядка столетия».

«Поэтому в этом деле чрезвычайно важен партнер, с которым эта технология будет внедряться, строится и впоследствии использоваться. Сейчас, насколько я это понимаю, очень активно обсуждается модель строительства американской модульной атомной станции или нескольких таких станций. Судя по всему, это и есть основной, наиболее вероятный вариант выбора Армении», — отметил эксперт.

Комментируя озвученную Пашиняном инициативу об объединении энергосистемы Армении с турецкой и азербайджанской, Кочинян сказал: «На данный момент линиями электропередачи Азербайджан связан с Россией и Ираном. Армения связана с Ираном. Если Армения подключится к энергосистемам Турции и Азербайджана, то это также создаст прямую связь между Азербайджаном и Турцией, а поскольку Турция в свою очередь связана с Европейским союзом, думаю, это даст возможность в некоторой степени обезопасить наши энергетические системы от кризисов и нехватки энергоресурсов».

При это он указал, что если в случае Азербайджана этот риск в целом невелик из-за наличия углеводородных ресурсов, то в случае Армении это достаточно важный элемент.

«С одной стороны, это возможность для дальнейшей экономической и энергетической интеграции между нашими тремя странами, с другой стороны, это еще один шаг в сторону сближения с Евросоюзом», — заключил Кочинян.