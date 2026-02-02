Резкое снижение мировых рынков усугубляется падением цен на сырьевые товары, сообщает Bloomberg. Наиболее сильный удар пришёлся на рынок драгоценных металлов: золото подешевело на 10%, серебро — на 16%.

Снижение затронуло и неблагородные металлы. Медь на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 5,7%.

Аналитики связывают происходящее с опасениями ужесточения политики Федеральной резервной системы США, а также с перенасыщенностью торгов на сырьевых рынках.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотера, падение цен на золото и серебро запускает «цепную реакцию» на всём рынке. Старший аналитик Vantage Global Prime Хебе Чен предупреждает о дальнейшем снижении, отмечая, что наступил «момент „продавай всё“», когда инвесторы сталкиваются с уязвимостями, долгое время скрытыми фазой «покупай всё подряд».